Десятки человек погибли в результате взрыва бомбы в Нигерии
Десятки человек, в основном пастухи, погибли в результате взрыва в центральной части Нигерии. По данным местной полиции, это был взрыв бомбы. Организация, представляющая пастухов, утверждает, что это была воздушная атака.
Кочевые пастухи-фулани и их стада находились в деревне Рукуби на границе штатов Насарава и Бенуэ, когда во вторник посреди них взорвалась бомба.
"Мы установили, что в результате взрыва погибли 27 человек, а также большое количество крупного рогатого скота", — сообщил AFP представитель полиции штата Насарава.
Организация пастухов заявляет, что взрыв был вызван ударом нигерийской армии.
Представитель нигерийских ВВС отказался комментировать этот вопрос агентству AFP.
Французское агентство указывает, что в прошлом имели место случайные военные нападения на мирных жителей на севере страны, где армия борется с джихадистами и преступными группировками.
Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек. Губернатор Насаравы, которого цитирует агентство, не назвал число погибших, но сказал, что причиной смерти стал взрыв бомбы.
В центральной части Нигерии уже давно происходят кровавые столкновения между кочевниками-скотоводами фулани и местными фермерами из-за выпаса скота и доступа к воде. В последние годы этот конфликт приобрел религиозное измерение. Фулани исповедуют ислам, а фермеры в основном христиане.
Опубликовано: Николай Скира