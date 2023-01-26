Валерия рассказала о предсмертном желании тяжелобольного супруга Пригожина

Исполнительница Валерия рассказала, что, тяжело заболев коронавирусом, ее муж продюсер Иосиф Пригожин, думая, что умрет, не забывал позаботиться о суженой.

В период пандемии коронавируса продюсер Иосиф Пригожин еле выжил, заболев опасным заболеванием.

Думая, что не выкарабкается, Пригожин дал наказ своей жене, певице Валерии замуж не выходить, если он умрет.

Продюсер боялся, что артистку обманут и "обдерут как липку".

Об этом исполнительница рассказала в шоу "Секрет на миллион" вместе с Лерой Кудрявцевой.