Мельникова объяснила свое отсутствие в продолжении сериала Папины дочки

Актриса Анастасия Мельникова была согласна принять участие в новом сезоне "Папиных дочек", но у создателей и продюсеров картины другое мнение на этот счет.

Актриса Анастасия Мельникова была не против сниматься в продолжении сериала "Папины дочки".

Но у создателей и продюсеров картины были свои цели и риски.

Знаменитость не скрывает, что ей досадно, что в фильме не будет всего состава первого сезона, но "Папины дочки" останутся для нее навсегда приятным воспоминанием из детства.