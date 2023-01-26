На Хабенского подали в суд из-за автомобиля

Россиянин подал в суд на актера Константина Хабенского. Причина иска - автомобиль Infinity QX56.

На худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского подал в суд один из соотечественник из-за автомобиля Infinity QX56.

Дело в том, что 2 года назад звезда экрана и сцены делал ремонт своей столичной квартиры, за который выложил 6 500 000 российских рублей. Работы выполняла компания "Империя" во главе с Русланом Сауткиным.

Спустя время стало видно, что ремонт сделали некачественно. Артист хотел получить деньги обратно, но оказалось, что "Империя" - банкрот.

Клиенты добивались ареста активов Сауткина, но тот успел продать свой авто Infinity.

Автомобиль был куплен неким Александром, но машину арестовали приставы, а Хабенский получил исполнительный лист, где значится, что хозяин иномарки все тот же Сауткин.

Разгневанный покупатель средства передвижения подал в суд и на Хабенского, и на Сауткина.