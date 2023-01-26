Садальского выписали из больницы, куда он попал с сильным кровотечением
2023-01-26 11:33
Актер театра и кино Станислав Садальский уже дома. Знаменитость выписали из больницы, куда он попал с кровотечением, которое долго не удавалось остановить.
Станислава Садальского выписали из клиники утром 26 января. Он попал в Боткинскую больницу из-за сильного кровотечения из носа.
Диагноз - рецидивирующее носовое кровотечение, искривление перегородки носа, ринит, гипертонический криз.
К счастью, кровь остановить удалось. Медики назначили лечение артисту, отправив его домой.
Опубликовано: Наталья Гончарова