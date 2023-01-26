Зеленский в интервью Sky News заявил о продвижении войск РФ на востоке Украины
2023-01-26 12:21
Президент Украины заявил, что российские войск продвигаются на востоке Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью британскому телевизионному каналу Sky News. Президент заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются вглубь территории Украины.
"Зеленский признал, что российские силы "продвигаются на востоке", - говорится в заявлении информационного агентства РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира