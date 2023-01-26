Менеджер Солнцева не смог подтвердить кончину шоумена, так как находится не в Москве

Менеджер шоумена Гогена Солнцева Андрей Орлов не смог подтвердить кончину артиста по причине своего отсутствия в Москве.

Менеджер Андрей Орлов ничего не может сказать по поводу смерти Гогена Солнцева, так как находится за пределами Москвы.

Орлов подтвердил, что на звонки Гоген не отвечает и сам на связь не выходит.

Напомним, что о внезапной кончине знаменитости сообщила его супруга Полина Давыдова.