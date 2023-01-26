Лорак объявила о проведении благотворительного концерта в помощь Украине

Исполнительница Ани Лорак выступит с мини-концертом, все средства от которого пойдут в помощь Украине.

Ани Лорак объявила о предстоящем благотворительном концерте в соцсетях, призвав подписчиков переходить на ее сайт.

Знаменитость создала собственную благотворительную платформу, где рассказывает о выступлениях в помощь соотечественникам.

Ранее певица не говорила о своей позиции относительно проведения СВО в Донбассе.