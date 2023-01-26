SHAMAN в новом клипе срезает дреды

Ярослав Дронов (SHAMAN) в новом клипе предстал без привычных публике дредов.

Ярослав Дронов выпустил новый клип на композицию "Исповедь", который уже вышел на Ютуб-канале артиста.

SHAMAN написал музыку и слова к песне и сценарий клипа.

В треке исполнитель откровенно рассказывает о том, что у него на душе.

Артист, одетый в черное, бредет по заснеженному полю к старой, деревянной церкви.

По пути герой падает и скидывает верхнюю одежду, демонстрируя крест на груди.

Заходя в церковь, он падает на колени перед священнослужителем, потягивая тому ножницы. Священник срезает дреды, после этого SHAMAN предстает перед зрителями в белой рубахе и с новой прической.