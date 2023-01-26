Немецкие СМИ жестко раскритиковали Шольца за решение передать Украине танки Leopard

Канцлер Олаф Шольц накануне заявил, что Германия поставит Украине танки Leopard. Однако часть немецкой прессы относится к этому решению критически.

В среду, 25 января Олаф Шольц сообщил, что Берлин поставит Украине роту танков Leopard 2. Первые машины могут достичь территории Украины через 3-4 месяца, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По имеющимся данным, обучение украинских бронетехники начнется в Германии, а в пакет помощи также войдут боеприпасы и техническое обслуживание танков. Канцлер Шольц, выступая в Бундестаге, установил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки Украины, исключив при этом поставки боевых самолетов и развертывание сухопутных войск.

Немецкая пресса прокомментировала решение правительства ФРГ. По мнению журналистов издания Frankfurter Neue Presse, Олаф Шольц добился того, чего больше всего хотел - американцы тоже отправят танки на Украину, назвав это "стратегическим успехом Шольца".

С другой стороны, Nordwest-Zeitung подчеркивает, что немецкие политики уполномочены своими избирателями вести политику в интересах ФРГ, а не в интересах Украины.

Как заявляют комментаторы, вступление в конфликт «не в интересах Германии», и Берлину "приходится терпеть свою предполагаемую изоляцию в рамках Европейского Союза и НАТО".