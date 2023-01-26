Зеленский заявил, что Борис Джонсон еще не готов стать послом Британии в Украине
2023-01-26 13:24
Украинский лидер рассказал о своем видении относительно экс-премьера Британии Бориса Джонсона.
К всеобщему удивлению Владимир Зеленский не совсем лестно высказался о бывшем премьер-министре Великобритании
По словам Владимира Зеленского, Джонсон еще не готов к тому, чтобы стать послом Соединенного Королевства в Украине.
"Зеленский считает, что бывший премьер Джонсон пока не готов быть послом Великобритании на Украине", - передают новостные тг-каналы.
Опубликовано: Николай Скира