Зеленский заявил, что Борис Джонсон еще не готов стать послом Британии в Украине

Украинский лидер рассказал о своем видении относительно экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

К всеобщему удивлению Владимир Зеленский не совсем лестно высказался о бывшем премьер-министре Великобритании

По словам Владимира Зеленского, Джонсон еще не готов к тому, чтобы стать послом Соединенного Королевства в Украине.

"Зеленский считает, что бывший премьер Джонсон пока не готов быть послом Великобритании на Украине", - передают новостные тг-каналы.