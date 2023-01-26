Волочкова назвала главное достоинство своего нового любовника Дмитрия

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла главное достоинство своего возлбленного, кондитера Дмитрия.

Оказывается, артистку балета Анастасию Волочкову покорила доброта нового избранника, кондитера Дмитрия Дюрана.

Балерина призналась, что дорогими подарками от мегауспешных мужчин ее не удивишь.

Однако Анастасия не стала скрывать, что у ее возлюбленного доброты слишком много и иногда это качество ее бесит.