Зеленский: ВСУ терпят поражение от войск РФ на востоке Украине
2023-01-26 13:52
Зеленский заявил, что армия Украины терпит поражение в боях с частями России.
Неожиданно для многих Владимир Зеленский дал интервью британскому телеканалу Sky News и рассказал о неудачах Вооруженных сил Украины.
По заявлению президента Украины, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются на востоке страны.
"Зеленский признал, что российские силы "продвигаются на востоке", - говорится в заявлении президента Украины Зеленского.
Также он рассказал о том, что считает Бориса Джонсона не готовым к должности посла Британии в Украине.
Опубликовано: Николай Скира