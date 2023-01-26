Зеленский: ВСУ терпят поражение от войск РФ на востоке Украине

Зеленский заявил, что армия Украины терпит поражение в боях с частями России.

Неожиданно для многих Владимир Зеленский дал интервью британскому телеканалу Sky News и рассказал о неудачах Вооруженных сил Украины.

По заявлению президента Украины, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются на востоке страны.

"Зеленский признал, что российские силы "продвигаются на востоке", - говорится в заявлении президента Украины Зеленского.

Также он рассказал о том, что считает Бориса Джонсона не готовым к должности посла Британии в Украине.