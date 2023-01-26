Пике показал молодую возлюбленную, с которой изменял Шакире
2023-01-26 14:09
Исполнительница Шакира и футболист Жерар Пике развелись. Причиной расставания стала измена спортсмена жене с моделью Чиа Марти.
Создается впечатление, что футболист Жерар Пике не особо расстроился из-за расставания с женой, певицей Шакирой.
Спортсмен не стесняется выкладывать фото в Сеть с новой возлюбленной, которой стала модель Чиа Марти.
Говорят, что молодая любовница жила в доме певицы, когда та находилась с детьми в отъезде.
Вычислила артистка изменника по клубничному варенью.
Дело в том, что Пике ненавидит варенье, а новая пассия опустошила целую банку ягодного лакомства.
Опубликовано: Наталья Гончарова