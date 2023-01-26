Пике показал молодую возлюбленную, с которой изменял Шакире

Исполнительница Шакира и футболист Жерар Пике развелись. Причиной расставания стала измена спортсмена жене с моделью Чиа Марти.

Создается впечатление, что футболист Жерар Пике не особо расстроился из-за расставания с женой, певицей Шакирой.

Спортсмен не стесняется выкладывать фото в Сеть с новой возлюбленной, которой стала модель Чиа Марти.

Говорят, что молодая любовница жила в доме певицы, когда та находилась с детьми в отъезде.

Вычислила артистка изменника по клубничному варенью.

Дело в том, что Пике ненавидит варенье, а новая пассия опустошила целую банку ягодного лакомства.