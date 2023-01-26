Сальма Хайек явилась в голом платье на премьеру «Супер Майк: Последний танец» с Ченнингом Татумом

Голливудская актриса Сальма Хайек, которой уже 56 лет, выбрала для выхода в свет нескромный наряд. На премьеру картины "Супер Майк: Последний танец" артистка пришла в платье в сетку, через которое отлично просматривалось нижнее белье знаменитости.

Сальма Хайек появилась на премьерном показе картины "Супер Майк: Последний танец" в "голом" наряде.

Мероприятие прошло 25 января в Майами-Бич. Фильм представляли режиссер Стивен Содерберг, а также актеры, сыгравшие главные роли в нем, Хайек и Ченнинг Татум.

56-летняя знаменитость выбрала для выхода в свет платье-рыболовную сеть, декорированное вышивкой в виде цветов, под которым отлично просматривалось черное нижнее белье знаменитости.