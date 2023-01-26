Стрелков заявил Пригожину о готовности вступить в ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин обратился к Игорю Стрелкову с предложением стать командиром штурмового отряда в ЛНР.

26 января основатель частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин сообщил, что предложил бывшему министру обороны Донецкой Народной республики стать лидером штурмового отряда его подразделения в ЛНР. Пригожин отмечает, что в настоящий момент более высокую должность Стрелков получить не может, поскольку обязан доказать свою компетентность на поле боя.

Примечательно, что ранее Игорь Стрелков неоднократно выступал с критикой Евгения Пригожина, отмечая, что он посылает бойцов "Вагнера" в бессмысленные лобовые атаки. Позднее Стрелков сообщил, что готов обсуждать своё вступление в ЧВК "Вагнер", если Пригожин предложит ему приемлемые условия.