Ваенга не стала скрывать, что слова Пугачевой о рабах и холопах ее задели, но обсуждать коллегу отказалась

Елена Ваенга не стала обсуждать личность Аллы Пугачевой, признавшись что слова той о рабах и холопах ее задели.

Елена Ваенга дала интервью на Ютуб-канале "Макарена", в процессе которого вспомнила высказывание Аллы Пугачевой, назвавшей своих хейтеров из РФ холопами и рабами.

Исполнительница не стала обсуждать личность Аллы Борисовны, признавшись только, что слова коллеги ее задели и она приняла их на свой счет.

Тем не менее, Елена заявила, что не станет источником агрессии в адрес Пугачевой.