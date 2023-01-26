Галич заявила, что благодаря беременности избавилась от дурной компании

Телеведущая и блогер Ида Галич до беременности общалась с сомнительными личностями, которые употребляли наркотики. Когда знаменитость забеременела, рядом с ней остались только настоящие друзья.

Ида Галич уверена, что материнство чистит вокруг матери пространство.

Знаменитость утверждает, что до того, как забеременеть, вращалась в компании, где принимали запрещенные вещества.

Когда стало ясно, что Ида ждет ребенка, рядом с ней остались только самые верные друзья.