Васильев раскритиковал наряд Салтыковой, заявив, что та выглядит вульгарно

Стилист и историк моды Александр Васильев раскритиковал певицу Ирину Салтыкову за образ. Косуха цвета "взбесившейся Барби" тянет артистку в мир вульгарности.

Стиль исполнительницы Ирины Салтыковой разнес в пух и прах стилист и историк моды Александр Васильев, о чем сообщает издание "7Дней".

Модный эксперт остановился на одном из нарядов знаменитости и охарактеризовал ее образы в целом.

Не пришлась Васильеву по нраву куртка-косуха цвета "взбесившейся Барби", которая тянет Салтыкову в мир вульгарности.

Александр заметил, что артистка никогда не отличалась хорошим вкусом.

Салтыкова пытается походить на "девочку-подростка" и остаться в 90-ых, которые принесли ей популярность.