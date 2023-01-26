Ваенга рассказала, как выпивала с Зеленским на корпоративе
2023-01-26 15:17
Исполнительница Елена Ваенга вспомнила, как в артистическую бытность выпивала с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским.
Елена Ваенга вспомнила, что дело было в Греции. Она веселилась на корпоративе с Владимиром Зеленским, который на тот момент был добрым и веселым молодым человеком, а к ней относился с симпатией.
Елена пожалела нынешнего лидера Украины из-за того, что тот взвалил на свои плечи непосильную ношу.
Исполнительница убеждена, что нынешние обязанности бывшего артиста ему не по зубам.
Опубликовано: Наталья Гончарова