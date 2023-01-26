Песков: Зеленский давно не является оппонентом для Путина

Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского, который утверждает, что он утратил интерес к переговорам с президентом России.

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Зеленский уже длительное время не является потенциальным оппонентом для Владимира Путина в будущих российско-украинских переговорах. В качестве аргумента к своему мнению Песков напомнил, что Зеленский не выполнил предвыборное обещание остановить конфликт на Донбассе.

Также Дмитрий Песков отметил, что недавнее признание Ангелы Меркель свидетельствует об изначальном нежелании Владимира Зеленского выполнять Минские мирные соглашения.