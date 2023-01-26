Спортсмены из РФ и Беларуси могут принять участие в Азиатских играх
2023-01-26 15:22
Олимпийский комитет Азии выступил с обращением к руководству России и Беларуси, пригласив спортсменов данных стран поучаствовать в Азиатских играх.
Пресс-служба официального сайта Олимпийского азиатского Комитета уведомляет, что спортсмены из России и Беларуси получили предложение поучаствовать в Азиатских игра, поскольку любые деятели спорта могут принимать участие в профильных соревнованиях вне зависимости от их гражданства.
Также в Олимпийском азиатском Комитете настаивают на облегчении допуска российским и белорусским спортсменам к участию в любых соревнованиях на территории азиатского региона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей