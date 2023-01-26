Welt: Минобороны Германии поставит Киеву танки Leopard до конца марта

Немецкий министр обороны Борис Писториус рассказал об ориентировочном времени доставки танков Leopard 2 в Украину.

Новостное агентство Welt опубликовало интервью с главой Министерства обороны Германии Борисом Писториусом, который выразил уверенность, что до конца марта на территорию Украины будут доставлены все 14 танков Leopard 2, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать бойцам ВСУ по просьбе Владимира Зеленского.

Также Писториус признался, что не понимает политиков, которые радуются отправке "Леопардов" в Украину, поскольку они будут участвовать в военных действиях, неизбежно приведущим к человеческим смертям.