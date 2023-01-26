Кличко сообщил о серии громких взрывов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что сегодня утром в украинской столице прогремела череда взрывов.

Утром 26 января Виталий Кличко опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что в Днепровском районе Киева была слышна серия взрывов, в связи с чем жители столицы Украины должны незамедлительно проследовать в ближайшие к дому укрытия. Также Кличко опубликовал последствия взрывов в украинской столице, показав воронку в земле и столб дыма.

Примечательно, что незадолго до серии взрывов в Киеве воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, включая Киевскую область.