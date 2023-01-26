Politico: лидеры стран Запада активно обсуждают передачу истребителей Киеву
2023-01-26 15:40
Газета Politico сообщила, что главы государств коллективного Запада участвуют в дискуссии о целесообразности передаче Украине истребителей.
26 января периодическое издание Politico со ссылкой на информатора сообщила, что главы государств-участников НАТО активно обсуждают возможность поставок истребителей украинским войскам.
Один из участников дискуссии напомнил, что ранее правительство России называло красной линией передачу Киеву РСЗО HIMARS и танков, однако лидеры западных стран приняли такие решения без последствий сто стороны Москвы.
По предварительной информации, в будущем войска Украины могут получить от коллективного Запада американские истребители F-16 и F-15, а также самолёты МиГ-29.
Опубликовано: Ткачёв Андрей