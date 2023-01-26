Стрелков готов вступить в ЧВК «Вагнер» по просьбе Пригожина

Игорь Стрелков утверждает, что готов рассмотреть предложение Евгения Пригожина о его назначении на пост главы батальона "Wagner Group".

Бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков пообщался с журналистами издания РБК, где сообщил, что готов рассмотреть предложение предпринимателя Евгения Пригожина, который недавно предложил политику стать командиром отряда штурмовиков ЧВК "Вагнер" на Луганском участке фронта.

По мнению Стрелкова, в подчинении Пригожина есть много профессиональных военных, которые могут рассказать об условиях назначения на должность комбата "Группы Вагнера" до его поездки в Луганск.