Залужный: Войска РФ поразили цели в Украине гиперзвуковыми ракетами Кинжал

Глава украинской армии прокомментировал ракетные атаки со стороны российских войск.

Командуюющий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал ракетные обстрелы со стороны российской армии.

По словам Залужного, украинские подразделения применяли ракеты воздушного и морского базирования Х-101, Х-555, Х-47, "Калибр", Х-59.

Также он добавил, что при атаках были выявлено использование гиперзвуковых ракет "Кинжал".