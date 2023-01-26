Зеленский: конфликт в Украине прекратится после вывода ВС РФ из страны
2023-01-26 15:49
Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия в Украине будут полностью прекращены, если российские войска покинут её территорию.
Днём 26 января Владимир Зеленский прокомментировал своё заявление о нежелании участвовать в личных переговорах с Владимиром Путиным, сообщив, что считает реальным полное завершение российско-украинского конфликта после того, как войска России покинут территорию Украины.
Также Зеленский отметил, что украинские военные не хотят участвовать в боевых действиях на территории России и не собираются атаковать эту страну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей