Российский генерал Андрей Картаполов объяснил нежелание Владимира Путина менять статус спецоперации в Украине.

26 января Андрей Картаполов публично заявил, что не считает целесообразным изменение статуса специальной военной операции в Украине из-за того, что правительство Соединённых Штатов приняло решение поставить Киеву 31 танк Abrams M1. Картаполов напомнил, что во время войны СССР в Афганистане данная страна также получала поставки оружия от Вашингтона.

По мнению андрея Картополова, передача собственных вооружений США другим странам является личным делом американского правительства и не делает его участником боевых действий в регионе.