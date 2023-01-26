Малежик, переживший инсульт, признался, что научился пользоваться памперсами и петь на костылях
2023-01-26 15:59
Исполнителя Вячеслава Малежика 6 лет назад сразил инсульт. На восстановление ушло много времени.
Инсульт сразил Вячеслава Малежика 6 лет назад.
Первые 3 месяца он ни ложку в руках держать не мог, ни до туалета дойти. Пришлось пользоваться памперсами.
На восстановление ушли годы. Было и такое, что Вячеслав выступал на костылях в реабилитационном центре в Зеленограде, куда его из больницы направили восстанавливаться.
Опубликовано: Наталья Гончарова