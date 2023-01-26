Ли Уэйкфилд из Лондона второй год подряд стал самым активным покупателем чипсов

Мужчина настолько часто приобретает чипсы «Quavers», что компания «Sainsbury’s», выпускающая это лакомство, в прошлом году признала его покупателем №1.

У Ли вновь появился повод для гордости, и он снова завоевал почётный титул самого активного потребителя любимых чипсов.

Мужчина признался, что, несмотря на гордость, он призадумался: не слишком ли много чипсов он поедает.

Ли добавил, что понятия не имеет, сколько пакетов приобрёл и съел в течение года.

Мужчина даже не хочет подсчитывать, ведь ему было бы немного страшно узнать результат.