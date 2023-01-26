Еще и мыши: американская модель Джулия Фокс показала подписчикам свою маленькую захламленную квартиру

Как выяснилось, у 32-летней звезды подиума небольшая двушка в Нью-Йорке, где она живет вместе с сыном.

Модель и актриса Джулия Фокс организовала для подписчиков в TikTok видеоэкскурсию по своей нью-йоркской квартире, которая оказалась маленькой и к тому же неубранной, сообщает Daily Mail.

«Никогда не думала, что я это сделаю, однако верю в максимальную прозрачность, потому проведу тур по квартире. Хотя знаю, что за это меня сожрут», — предупредила звезда в ролике.

На видео Джулия показала неубранную кровать в гостиной, где она спит и уточнила: спальню она превратила в детскую для двухлетнего сына Валентино.

В гостиной у модели также есть «ностальгическое зеркало», которое обрамляют фото сына в младенчестве, снимки скончавшихся друзей и даже кулон с прахом одного из них.

Коридор в ее квартире оказался забит одеждой и детскими игрушками, а раковина в маленькой ванной - уставлена банками с косметическими средствами. Коробки с обувью хранятся на кухне.

По словам Фокс, основные усилия она приложила к оформлению детской, однако ее ребенок там почти не бывает и предпочитает спать с мамой.

Свои условия жизни звезда объяснила нелюбовью к демонстрации богатства.

«Мне противно от этого. Особенно от тех, у кого огромные дома. Это расточительство, учитывая, сколько в мире бездомных, я не такая», — поделилась Джулия Фокс.

В ролике модель также призналась, что в ее квартире водятся мыши, однако в подписи к видео в TikTok уточнила: мышь только одна.