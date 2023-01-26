МИД РФ: миссия ОДКБ может быть оперативно развёрнута в Армении

В Министерстве иностранных дел России сообщили о возможности быстрого развёртывания миссии ОДКБ на территории Армении по запросу Еревана.

26 января российское внешнеполитическое ведомство опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что миссия Организации договора о коллективной безопасности может быть немедленно развёрнута в Армении в случае, если соответствующий запрос поступит от армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Примечательно, что во время предыдущей сессии ОДКБ Пашинян публично отказался подписывать итоговую декларацию организации, отметив, что Армения также не станет участвовать в следующий учениях данного блока из-за его позиции относительно конфликта в Нагорном Карабахе.