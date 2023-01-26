Журналисты газеты L'Opinion сообщили о негодовании лидеров западных стран в связи с решением глав России, КНР и Южно-Африканской республики провести совместные военные учения.

Вечером четверга информагентство L'Opinion сообщило, что главы стран коллективного Запада негативно оценивают решение Министерств обороны Российской Федерации, Китая и ЮАР провести совместные военно-морские учения в непосредственной близости к Мозамбикскому проливу, который является ключевым пунктом поставок углеводородного сырья в мире.

Аналитики L'Opinion сходятся во мнении, что тройственные учения Китая, России и Южно-Африканской республики являются своеобразным символом неспособности западных государств изолировать Москву спустя год от начала спецоперации в Украине.