Мать Смольянинова опровергла информацию о том, что сын бил жену Мелникову

Мария Смольянинова сведения о том, что Артур избивал свою супругу Дарью Мельникову, назвала бредом.

Мария Смольянинова - мать, уехавшего с началом частичной мобилизации актера Артура Смольянинова, заявила, что сын никогда не бил свою жену Дарью Мельникову.

Женщина заявила, что у пары всегда были хорошие отношения. Расстались они тоже друзьями.

Почему крестный отец Артура Иван Охлобыстин такое заявил, Мария ума не приложит.