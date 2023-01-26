Мать Смольянинова опровергла информацию о том, что сын бил жену Мелникову
2023-01-26 16:18
Мария Смольянинова сведения о том, что Артур избивал свою супругу Дарью Мельникову, назвала бредом.
Мария Смольянинова - мать, уехавшего с началом частичной мобилизации актера Артура Смольянинова, заявила, что сын никогда не бил свою жену Дарью Мельникову.
Женщина заявила, что у пары всегда были хорошие отношения. Расстались они тоже друзьями.
Почему крестный отец Артура Иван Охлобыстин такое заявил, Мария ума не приложит.
Опубликовано: Наталья Гончарова