Издание Advance рассказало о причинах недавней череды громких политических отставок в Украине.

В четверг журналисты зарубежной газеты Advance сообщили, что произошедшая в Украине серия отставок высокопоставленных политиков является результатом желания Владимира Зеленского угодить западным лидерам, которые требуют, чтобы украинское государство было очищено от коррупции для предоставления дальнейших пакетов помощи Киеву.

Аналитики Advance уверены, что Зеленский находится в ситуации, когда он обязан выполнять любые команды, поступающие из-за рубежа, поскольку в противном случае Украина лишится поддержки Запада, перестав существовать как страна.