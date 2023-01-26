Иногда у зрителей возникает вопрос: откуда создатели популярных мультсериалов черпают свои идеи

У пользовательницы соцсетей по имени Эшли частенько возникают мысли по поводу тех источников вдохновения, из которых вышли те или иные мультяшки.

Дама поделилась со своими подписчиками наблюдениями по поводу сериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

И вот тут пришло время страшных открытий.

Эшли уверена, что персонажи этого мультика олицетворяют различные отклонения.

Сам Боб — это воплощение синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Патрик Стар страдает от синдрома Дауна, а Сквидвард — от депрессии.

Досталось даже Юджину Крабсу, у которого зрительница диагностировала нарциссическое расстройство личности.

Такой персонаж, как Планктон, является представителем биполярного расстройства.

Можно ужаснуться наблюдениями дамы, а можно посмеяться над ними.

К Эшли уже обратились с настоятельной просьбой не разрушать чужое детство.

Возможно, стоит не тратить время на умствования, а всего лишь смотреть любимые мультфильмы с любимыми персонажами.