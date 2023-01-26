Минобороны Британии: Лондон передаст Киеву танки Challenger 2 в конце марта

В британском Министерстве обороны анонсировали отправку танков Challenger 2 в Украину.

Заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак уведомляет, что до конца марта ведомство передаст украинским войскам британские танки Challenger 2. Также Чак отметил, что уже 30 января солдаты вооружённых сил Украины будут задействованы в учениях по управлению поставляемых Британией танками.

Примечательно, что глава Министерства обороны Германии Борис Писториус также считает, что бундесвер сможет поставить Киеву танки Leopard 2 в конце первого месяца весны.