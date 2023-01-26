Вместе с едой клиент «McDonald’s» получил пачку денег, но вернул её

Приехав в «McDonald’s», Джосайя Варгас получил куда больше, чем ожидал. Удивлённый клиент обнаружил в пакете с едой ещё и пачку наличных долларов.

Однако, мужчина оказался честным и не стал присваивать наличность, явно очутившуюся в его заказе по ошибке.

Он возвратился в ресторан и отдал сотрудникам деньги, после чего его осыпали словами благодарности и даже объятиями.

Некоторые люди, узнав историю Джосайи, признались, что не смогли бы заставить себя поступить так же и оставили бы доллары себе.

Джосайя со вздохом поведал, что и сам немного обиделся на «McDonald’s» за то, что его поставили перед таким искушением, которое он с трудом преодолел.

Впрочем, мужчине есть на что обижаться и помимо искушения.

В ресторане клиенту заявили, что он может рассчитывать на бесплатную еду в течение месяца, но позже, когда он вернулся в «McDonald’s», другая смена сотрудников понятия не имела, что к ним явился герой.

Джосайе пришлось заплатить за свои гамбургеры и газировку.