Медведев: Зеленский избегает переговоров с РФ ради новых «подачек» Запада

Дмитрий Медведев объяснил, почему Владимир Зеленский не желает участвовать в переговорах с Россией.

Вечером четверга бывший российский президент Дмитрий Медведев публично заявил, что Владимир Зеленский систематически отказывается от личных переговоров с Владимиром Путиным, поскольку рассчитывает максимально затянуть конфликт в Украине для получения новых "подачек" от западных лидеров.

Накануне Зеленский сообщил, что считает бессмысленными переговоры с Путиным, поскольку не уверен, что он отвечает за принимаемые в России решения.