Spiegel: 63 процента жителей Германии против поставок истребителей Киеву

Издание Spiegel сообщило, что подавляющее большинство немцев не поддерживает инициативу по передаче истребителей Украине.

Журналисты информагентства Der Spiegel обнародовали результаты социологического опроса, в котором жителям ФРГ предлагалось рассказать о своём отношении к возможной поставке немецких истребителей украинским войскам. Известно, что 63 процента респондентов негативно оценили данную инициативу, ещё 26 процентов немцев хотят, чтобы Киев получил истребители.

Примечательно, что минувшей ночью в немецком Мюнхене прошла гражданская демонстрация, участники которой выступили против поставок танков Leopard 2 Киеву.