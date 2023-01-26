Ургант появился на столичном мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» в компании Гудкова и Хрусталева
2023-01-26 16:38
Иван Ургант посетил посетил мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", который проходил в российской столице. Вместе с шоуменом пришли его коллеги Александр Гудков и Егор Хрусталев.
Популярный актер и ведущий телевидения Иван Ургант пришел на мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в компании коллег Александра Гудкова и Дмитрия Хрусталева.
Культурное событие прошло на сцене Театре МДМ.
В соцсетях Ургант рассказал, что посетил постановку в 4-ый раз, о чем сообщает портал "Газета.ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова