МИД Сербии: Турция должна повлиять на Косово для выполнения соглашений

Глава сербского МИДа Ивица Дачич обратился к турецким коллегам с просьбой оказать влияние на власти Косово.

26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич публично заявил, что правительство Турции обязано задействовать рычаги давления на Косово с целью принуждения администрации Приштины к выполнению положений, достигнутых в Брюсселе. По мнению Дачича, позиция официальной Анкары в косовском вопросе может предотвратить возможное кровопролитие в будущем.

Эскалация конфликта в Косово возобновилась минувшим летом, когда сербское население региона начало возводить баррикады для защиты от возможного насилия со стороны местных силовиков.