Скуркевич: Польша передаст танки Leopard Киеву через несколько недель

Замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич рассказал о сроках передачи Киеву танков Leopard 2, находящихся в распоряжении Варшавы.

Вечером 26 января заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич публично заявил, что ведомству понадобиться всего несколько недель для того, чтобы передать в распоряжение вооружённых сил Украины танки Leopard 2 немецкого производства. Днём ранее канцлер Германии Олаф Шольц согласился поставить Киеву четырнадцать "Леопардов".

При этом в пресс-службе Минобороны ФРГ отметили, что передача танков Leopard 2 украинским войскам состоится не ранее, чем в конце грядущего марта.