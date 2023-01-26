Патриарх Кирилл заявил о нескором возрождении мирной жизни в Украине

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл выразил уверенность, что в ближайшее время полноценная мирная жизнь в Украине восстановлена не будет.

В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что налаживание мирной жизни после завершения российской специальной военной операции в Украине не будет скоротечным и может занять годы. Патриарх также выразил уверенность, что церковь может стать активным участником налаживания данного процесса.

Примечательно, что накануне патриарх Кирилл выступил за регламентацию деятельности российских военных священников в зонах вооружённых конфликтов.