Патриарх Кирилл заявил о нескором возрождении мирной жизни в Украине
2023-01-26 16:55
Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл выразил уверенность, что в ближайшее время полноценная мирная жизнь в Украине восстановлена не будет.
В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что налаживание мирной жизни после завершения российской специальной военной операции в Украине не будет скоротечным и может занять годы. Патриарх также выразил уверенность, что церковь может стать активным участником налаживания данного процесса.
Примечательно, что накануне патриарх Кирилл выступил за регламентацию деятельности российских военных священников в зонах вооружённых конфликтов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей