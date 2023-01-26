В СБУ разоблачили подполковника-шпиона, работавшего на спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований разоблачила сотрудника одного из управлений СБУ в Запорожской области, сообщает "Украинская правда".

По информации источника, он вел разведывательно-диверсионную деятельность для российских спецслужб.

Следователи установили, что подполковник СБУ тайно собирал оперативную информацию, а также сведения, составляющие государственную тайну. В частности, его интересовало расположение блокпостов по периметру.

Офицер сфотографировал документы на свой личный телефон, а затем с помощью Telegram и электронной почты, зарегистрированной на российском домене, передал информацию россиянам.

При обыске в квартире задержанного были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, наличные деньги, в том числе доллары, и другие доказательства.

Также установлено, что он имеет связи, в том числе родственные, с представителями правоохранительных органов и государственных органов Российской Федерации.

В Госбюро расследований сообщили, что готовится уведомление о подозрении в государственной измене на задержанного подполковника СБУ и ходатайство в суд о заключении под стражу без возможности внесения залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.