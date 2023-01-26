Мулярчик: Польши инициирует резолюцию СЕ о выплате компенсаций ФРГ
2023-01-26 16:59
Польский политик Аркадиуш Мулярчик утверждает, что Варшава намеревается инициировать принятие резолюции о выплате репараций со стороны Германии на Совете Европы.
26 января Аркадиуш Мулярчик публично заявил, что в рамках минувшего заседания Совета Европы постоянное представительство Польши в органе инициировало разработку проекта резолюции, призывающей правительство Германии выплатить репарации гражданам, которые пострадали от деятельности нацистов в годы Второй мировой и Отечественной войн.
По словам Мулярчика, предложенный польскими постпредами проект резолюции о немецких репарациях подписали 35 евродепутатов из одиннадцати государств мира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей