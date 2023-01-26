Полиция Мельбурна отпустила сербов, задержанных с флагами России

Присутствовавшие на теннисном турнире Australian Open полицейские отпустили сербских граждан, задержанных за демонстрацию российского флага.

Гражданин Сербии Слободан Сибич, который вместе с друзьями был задержан на турнире Australian Open за публичный показ государственного флага России, утверждает, что он и его товарищи были отпущены полицией. При этом Сибич отметил, что он и его друзья вышли из полицейского участка без предъявления обвинений.

По данным Слободана Сибича, в момент задержания группу сербов окружили от тридцати до сорока полицейских, которые начали уточнять данные болельщиков.