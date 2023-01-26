МИД России: Армения не должна пускать миссию ЕС в приграничные районы

В МИД России предостерегли правительство Армении от допуска миссии Европейского союза в приграничные районы государства.

Вечером четверга российское Министерство иностранных дел опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого попросило правительство Армении отказаться от идеи допуска наблюдательной миссии Евросоюза в районы армянского государства, граничащие с Азербайджаном.

По мнению представителей МИД России, допуск европейской миссии в зону конфликта приведёт к дестабилизации обстановки в регионе.

Также в пресс-релизе утверждается, что Россия может инициировать оперативное развёртывание миссии ОДКБ в Армении в случае, если такой запрос поступит от администрации Еревана.