МИД России: Армения не должна пускать миссию ЕС в приграничные районы
2023-01-26 17:11
В МИД России предостерегли правительство Армении от допуска миссии Европейского союза в приграничные районы государства.
Вечером четверга российское Министерство иностранных дел опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого попросило правительство Армении отказаться от идеи допуска наблюдательной миссии Евросоюза в районы армянского государства, граничащие с Азербайджаном.
По мнению представителей МИД России, допуск европейской миссии в зону конфликта приведёт к дестабилизации обстановки в регионе.
Также в пресс-релизе утверждается, что Россия может инициировать оперативное развёртывание миссии ОДКБ в Армении в случае, если такой запрос поступит от администрации Еревана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей