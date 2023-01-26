Новые энергоблоки АЭС в Венгрии построит «Росатом» за российские кредиты

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что в телефонном разговоре с министром энергетики России Александром Новаком договорился ускорить строительство новых блоков АЭС в Пакше.

"Расширение новых блоков АЭС "Пакш" имеет для нас ключевое значение. По этой причине мы, конечно, не поддержим ни одно предложение Брюсселя, которое хоть немного затруднит или даже предотвратит венгерско-российское ядерное сотрудничество", — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Политик также добавил, что благодаря долгосрочному контракту с Россией и газопроводу "Турецкий поток" поставки газа в Венгрию осуществляются бесперебойно, ежедневно доставляется 12 млн кубометров.

Расширение электростанции — один из ключевых проектов правительства Виктора Орбана. Строительство двух новых блоков мощностью по 1200 МВт каждый было поручено российской государственной компании "Росатом" в начале 2014 года.

Ожидается, что все инвестиции будут стоить около 12 миллиардов евро, из которых 80% должна быть покрыта за счет российского кредита.